المكاسب تتواصل.. ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.2%

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، ليواصل المكاسب من الجلسة السابقة، بعد أن عزّزت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول؛ التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.