المكاسب تتواصل.. ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.2%

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، ليواصل المكاسب من الجلسة السابقة، بعد أن عزّزت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول؛ التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2516.09 دولار للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2551.30 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 29.90 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 962.65 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 959.43 دولار.