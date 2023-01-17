دافوس.. "الجدعان": نتوقّع تراجع التضخم بالمملكة إلى 2.5%

وجاءت التعليقات وسط تساؤلات حول أكثر ما يثير القلق في عام 2023، حيث دعا إلى ضرورة الهدوء والتعاون، مشيراً إلى قدرة السعودية على الحفاظ على حوار مفتوح مع جميع القوى السياسية الكبرى وسط الحرب الروسية في أوكرانيا، والتنافس بين واشنطن وبكين، وتقلبات سوق الطاقة، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC".