الذهب عند أدنى مستوى في 5 أشهر

لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر اليوم الخميس، مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية زخمًا بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة، عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد سياسته النقدية.