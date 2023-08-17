الذهب عند أدنى مستوى في 5 أشهر

لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر اليوم الخميس، مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية زخمًا بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة، عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد سياسته النقدية.
وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:41 بتوقيت جرينتش، مسجلًا أدنى مستوياته منذ 15 مارس.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1921.80 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2% إلى 22.42 دولارًا للأوقية؛ بينما استقر البلاتين عند 882.50 دولارًا بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أكتوبر. وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1205.70 دولارًا.