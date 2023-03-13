أسعار النفط اليوم.. ارتفاع بعد تذبذب بداية الأسبوع و"برنت" يسجل 83 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين بعد تذبذبها في بداية تعاملات الأسبوع في ظل تداعيات أزمة "سيليكون فالي بنك".
وأعلنت السلطات الأمريكية مساء الأحد، عن جهود تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وقد أضاف الاضطراب المصرفي المزيد من التقلبات إلى سوق النفط التي تضررت هذا العام بسبب المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، والتفاؤل حول التعافي الاقتصادي في الصين.
ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.45% إلى 83.15 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 10:23 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أبريل بنسبة 0.46% إلى 77.03 دولارًا للبرميل.
ومن المرتقب صدور التقرير الشهري لكل من "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع؛ لتوضيح الرؤية بشأن الطلب والمعروض في السوق.