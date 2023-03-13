أسعار النفط اليوم.. ارتفاع بعد تذبذب بداية الأسبوع و"برنت" يسجل 83 دولارًا للبرميل

وقد أضاف الاضطراب المصرفي المزيد من التقلبات إلى سوق النفط التي تضررت هذا العام بسبب المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، والتفاؤل حول التعافي الاقتصادي في الصين.