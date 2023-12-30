بين تحديات جيوسياسية وتخفيض إنتاج.. قراءة لأسعار النفط في 2023 والعام الجديد

ويتوقع مسح أجرته "رويترز" لآراء 34 اقتصادياً ومحللاً أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.56 دولار للبرميل في 2024، انخفاضاً من متوسط نوفمبر الذي بلغ 84.43، إذ يتوقعون أن يؤدي تراجع النمو العالمي إلى الحد من الطلب، وقد تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى دعم الأسعار.