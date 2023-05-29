أسعار الذهب تتراجع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1944.09 دولار للأوقية (الأونصة)، ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة، ولم يطرأ تغيرٌ يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجّلت 1943.30 دولار للأوقية.