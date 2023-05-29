أسعار الذهب تتراجع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي في مطلع الأسبوع.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1944.09 دولار للأوقية (الأونصة)، ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة، ولم يطرأ تغيرٌ يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجّلت 1943.30 دولار للأوقية.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.26 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1023.83 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1428.07 دولار للأوقية.