النفط يتراجع 0.27 % إثر زيادة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد انتعاشٍ وجيزٍ في الجلسة السابقة، وذلك بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما عوّض تأثير المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً، أو 0.27%، إلى 76.27 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً، أو 0.34%، إلى 72.95 دولار.
وذكرت مصادر في السوق، أمس الثلاثاء، أن أرقام معهد البترول الأمريكي أظهرت زيادة مخزونات الخام 176 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس، كما ارتفعت مخزونات البنزين 3.313 مليون برميل مقابل توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.217 مليون برميل، وهي زيادة أكبر من المتوقع.