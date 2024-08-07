النفط يتراجع 0.27 % إثر زيادة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية

وذكرت مصادر في السوق، أمس الثلاثاء، أن أرقام معهد البترول الأمريكي أظهرت زيادة مخزونات الخام 176 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس، كما ارتفعت مخزونات البنزين 3.313 مليون برميل مقابل توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.217 مليون برميل، وهي زيادة أكبر من المتوقع.