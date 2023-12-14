أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات ومؤشرات خفض الفائدة في أمريكا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة بدعم من سحب أسبوعي أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إلى أنه سيبدأ خفض تكاليف الاقتراض في 2024.