تغيرات في إدارة البنك الأهلي.. استقالة الخضيري و"الغامدي" رئيسًا لمجلس الإدارة والخريجي رئيس تنفيذي

وكريدي سويس -الذي لا يزال يحاول التعافي من الأزمة الطاحنة التي مر بها العام الماضي- شَهِدَ تراجعًا كبيرًا في سعر السهم في منتصف شهر مارس الجاري، بعد تصريحات للخضيري نقلتها "رويترز" بأن البنك الأهلي لن يستثمر أكثر من 10% في كريدي سويس.