تغيرات في إدارة البنك الأهلي.. استقالة الخضيري و"الغامدي" رئيسًا لمجلس الإدارة والخريجي رئيس تنفيذي

أعلن البنك الأهلي السعودي، موافقته على قبول استقالة عمار الخضيري من مجلس إدارة البنك لظروفه الخاصة وقبول استقالة سعيد الغامدي من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للمجموعة مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة.
ووافق "الأهلي" على تعيين سعيد الغامدي رئيسًا لمجلس إدارة البنك الأهلي السعودي حتى نهاية دورة المجلس الحالية، وتكليف نائب الرئيس التنفيذي طلال الخريجي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي.
وتفصيلًا ووفق بيان على "تداول السعودية"، أعلن البنك الأهلي السعودي عن صدور قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4/ 9/ 1444هـ الموافق 26/ 3/ 2023م، والمتعلق بتغيرات على مستوى مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي؛ وفقًا لما يلي:
1- الموافقة على قبول استقالة عمار بن عبدالواحد الخضيري من مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، اعتبارًا من تاريخ 4/ 9/ 1444هـ الموافق 26/ 3/ 2023م وذلك لظروفه الخاصة.
2- الموافقة على قبول استقالة سعيد بن محمد الغامدي من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للمجموعة؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ 4/ 9/ 1444هـ الموافق 26/ 3/ 2023م، مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة.
3- تعيين سعيد بن محمد الغامدي رئيسًا لمجلس إدارة البنك الأهلي السعودي؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ 5/ 9/ 1444هـ الموافق 27/ 3/ 2023م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.
4- تكليف نائب الرئيس التنفيذي طلال بن أحمد الخريجي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ 5/ 9/ 1444هـ الموافق 27/ 3/ 2023م.
الجدير بالذكر أن طلال الخريجي حاصل على شهادة الماجستير في الأعمال الدولية، وشهادة البكالوريس في مجال الاقتصاد الدولي من جامعة جورج تاون، بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما يمتلك طلال الخريجي خبرة مهنية تمتد لأكثر من ٢٧ عامًا قضى معظمها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية. وقد شغل العديد من المناصب كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي.
يُذكر أنه في منتصف شهر مارس الجاري، كان عمار الخضيري، قد أكد أن البنك لا يعتزم التوسع في استثماراته ببنك كريدي سويس السويسري لأكثر من 10%.
وكريدي سويس -الذي لا يزال يحاول التعافي من الأزمة الطاحنة التي مر بها العام الماضي- شَهِدَ تراجعًا كبيرًا في سعر السهم في منتصف شهر مارس الجاري، بعد تصريحات للخضيري نقلتها "رويترز" بأن البنك الأهلي لن يستثمر أكثر من 10% في كريدي سويس.
وبرغم أن مفاد هذه التصريحات ليس جديدًا؛ حيث سَبَق أن صرح رئيس البنك في نوفمبر الماضي بأن البنك الأهلي لا ينوي زيادة حصته في كريدي سويس؛ يأتي تراجع السهم الحاد في ظل مخاوف الأسواق العالمية من انتقال أزمة بنك سيليكون فالي لبنوك أخرى.
والبنك الأهلي السعودي أحد أكبر البنوك السعودية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 37.2% من رأسماله.