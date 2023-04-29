بين بيانات أمريكية وإنتاج.. صور رقمية لحركة أسعار النفط الأسبوعية والشهرية

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة: فقد انخفض إنتاج الخام الأمريكي في فبراير إلى 12.5 مليون برميل يوميًّا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر، وارتفع الطلب على الوقود إلى ما يقرب من 20 مليون برميل يوميًّا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.