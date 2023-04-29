بين بيانات أمريكية وإنتاج.. صور رقمية لحركة أسعار النفط الأسبوعية والشهرية

سجّلت أسعار النفط تراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بالرغم من ارتفاعها في آخر جلسات الأسبوع أمس الجمعة، بأكثر من اثنين بالمئة، بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجعَ إنتاج النفط الخام، وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على الوقود.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة: فقد انخفض إنتاج الخام الأمريكي في فبراير إلى 12.5 مليون برميل يوميًّا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر، وارتفع الطلب على الوقود إلى ما يقرب من 20 مليون برميل يوميًّا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.
سجل خام برنت خلال الأسبوع الماضي، تراجعًا بنحو 3 بالمئة، كما تراجع في الأسبوع السابق بنحو 5 بالمئة، كما سجل برنت انخفاضًا للشهر الرابع، وسط تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيّبة للآمال، وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة على توقعات الطلب.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو واحد بالمئة، الأسبوع الماضي، بعد نزول بنحو ستة بالمئة خلال الأسبوع السابق له؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وخلال تداولات أمس الجمعة، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بواقع 1.17 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلى 79.54 دولارًا للبرميل عند التسوية، وقفز العقد الأكثر تداولًا لشهر يوليو 2.7 بالمئة إلى 80.33 دولارًا عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الأمريكي بجلسة الجمعة بواقع 2.02 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 76.78 دولارًا عند التسوية.
وتراجعت أسعار الخام خلال الأسابيع والأشهر الماضية في ظلّ المخاوف من احتمال أن تؤدّي تحركات رفع الفائدة إلى خفض الطلب.
وبالنسبة لشهر أبريل ككل: هبط خام برنت بأقلّ من واحد بالمئة، فيما صعد خام غرب تكساس بنحو واحد في المئة مسجّلًا أول زيادة شهرية في ستة أشهر.