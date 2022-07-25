مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11874 نقطة

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، ومجموعة الخليج للتأمين، وباعظيم، ووقت اللياقة، والغاز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، والنايفات، والخزف السعودي، وأملاك، والرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.44% و9.89%.