عند 11156 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات: ثمار، والصقر للتأمين، وعناية، وفيبكو، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أنابيب السعودية، وأنابيب، وعذيب للاتصالات، والمصافي، والأسماك، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96 % و 10.00 %.