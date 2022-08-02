مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12.310.63 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم، منخفضًا 28.39 نقطة ليقفل عند مستوى 12,310.63 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 210 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 431 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: بحر العرب، وصادرات، وصدر، والأهلي ريت، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الجزيرة، وأسمنت نجران، والتعمير، وأسمنت الجنوب، والصناعات الكهربائية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.33%.
وكانت أسهم شركات: الجزيرة، ودار الأركان، وصادرات، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات: الجزيرة، والراجحي، وبحر العرب، ومعادن، وصادرات الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 44.83 نقاط ليقفل عند مستوى 21,547.16 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 40,2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 696 ألف سهم تقاسمتها 2,799 صفقة.