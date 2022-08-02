مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12.310.63 نقطة

وكانت أسهم شركات: بحر العرب، وصادرات، وصدر، والأهلي ريت، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الجزيرة، وأسمنت نجران، والتعمير، وأسمنت الجنوب، والصناعات الكهربائية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.33%.