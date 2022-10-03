مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11607.96 نقاط

وكانت أسهم شركات الصادرات، وبحر العرب، وأميانتيت، والخليجية العامة، وصدر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأصيل، وتنمية، والاتحاد، والمتحدة للتأمين، وتكافل الراجحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و2.22%.