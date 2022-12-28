تراجع طفيف لأسعار النفط.. برنت عند 83.96 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط بنسبة طفيفة خلال تداولات الأربعاء مع تقييم تداعيات فرض الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حظرًا على صادرات الخام للمشترين الملتزمين بسقف الأسعار الذي حددته دول مجموعة السبع.
ومن المقرر بدء الحظر الذي فرضته روسيا على صادرات الخام في الأول من فبراير، على أن يستمر حتى يوليو 2023 على الأقل.
وعلى صعيد آخر، بدأت مصافي تكرير النفط على ساحل خليج تكساس في زيادة الإنتاج، بعدما أجبرتها درجات الحرارة المنخفضة على التوقف الأسبوع الماضي.
هذا وتلقت أسعار النفط دعمًا من توقعات بزيادة الطلب على الوقود في الصين مع تحركها نحو إعادة فتح حدودها الشهر المقبل بعد ثلاث سنوات من القيود الصارمة على الحركة والأعمال لمواجهة انتشار الوباء.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.44% أو 37 سنتًا إلى 83.96 دولار للبرميل، في الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.25% أو 20 سنتًا عند 79.33 دولار للبرميل.