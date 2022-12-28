تراجع طفيف لأسعار النفط.. برنت عند 83.96 دولار للبرميل

هذا وتلقت أسعار النفط دعمًا من توقعات بزيادة الطلب على الوقود في الصين مع تحركها نحو إعادة فتح حدودها الشهر المقبل بعد ثلاث سنوات من القيود الصارمة على الحركة والأعمال لمواجهة انتشار الوباء.