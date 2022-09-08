بنك التصدير والاستيراد يوقّع اتفاقية مع بنك بوك الدولي "البحرين"

من جهته، أوضح "درويش" أن هذا الاتفاق يفتح آفاقاً للتعاون تزيد الفرص الاستثمارية، وتسهم في تعزيز التجارة الدولية بين المملكة والبحرين إلى جانب فتح مسارات تعاون مع قطاع البنوك في المنطقة تسهم في زيادة فاعلية حركة التصدير من وإلى المملكة العربية السعودية، بوصفها نقطة التقاء للتجارة الدولية.