روسيا والعراق وعمان والجزائر يخفضون إنتاجهم النفطي

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن روسيا ستنفذ خفضاً طوعياً لإنتاجها النفطي 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2023.
وقالت وزارة النفط العراقية اليوم إن العراق سيخفض إنتاجه النفطي طواعية بواقع 211 ألف برميل يومياً من مايو وحتى نهاية 2023.
كما قالت وزارة الطاقة في سلطنة عُمان اليوم إن السلطنة ستخفض إنتاجها النفطي طواعية بواقع 40 ألف برميل يومياً بدءاً من مايو وحتى نهاية عام 2023.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية اليوم إنها ستخفض طوعاً إنتاجها النفطي بواقع 48 ألف برميل يومياً من مايو وحتى نهاية 2023.