إطلاق 5 مبادرات في لجنة ريادة الأعمال بـ"غرفة الطائف"

أطلقت لجنة ريادة الأعمال بغرفة الطائف، اليوم الاثنين، خمس مبادرات للجنة، لدعم رواد الأعمال الناشئين.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة عبدالله النفيعي: منذ بداية اجتماعات اللجنة، شكلنا فريقاً للمبادرات، برئاسة عضو اللجنة مريم الحارثي، إيماناً بأهمية المبادرات، وخصوصاً في مجال ريادة الأعمال.
وأضاف أن المبادرات تتمحور حول دعم رواد الأعمال الناشئين، عبر التمويل والتدريب، إضافة إلى توفير مكاتب مرنة وبيئة داعمة للشركات الناشئة.
وكذلك تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى التمويل الجماهيري، واكتشاف وتحفيز الأفكار الابتكارية والمشروعات الناشئة.
وأكد أهمية إيجاد بيئة محفزة للابتكار والتطوير التكنولوجي من خلال منح رواد الأعمال الموارد والبنية التحتية اللازمة لتنمية مشروعاتهم.
وعن أبرز تلك المبادرات، قال "النفيعي": مبدئياً أطلقنا خمس مبادرات، وسينطلق عدد أكبر منها في المستقبل بإذن الله، بما يتوافق مع احتياجات رواد ورائدات الأعمال.
وتشمل تلك المبادرات: برامج التسريع، حاضنات الأعمال، برامج التمويل الجماعي، مسابقات ريادة الأعمال، مراكز الابتكار والتكنولوجيا.