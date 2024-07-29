إطلاق 5 مبادرات في لجنة ريادة الأعمال بـ"غرفة الطائف"

وعن أبرز تلك المبادرات، قال "النفيعي": مبدئياً أطلقنا خمس مبادرات، وسينطلق عدد أكبر منها في المستقبل بإذن الله، بما يتوافق مع احتياجات رواد ورائدات الأعمال.