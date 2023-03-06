أسعار النفط.. خام برنت يتراجع إلى 85.33 دولارًا للبرميل

انخفضت أسعار النفط في بداية التعامل اليوم، بعد أن حددت الصين هدفًا متواضعًا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو 5% وهو أقل من توقعات السوق بتحقيق نمو يبلغ 5.5% في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.