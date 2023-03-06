أسعار النفط.. خام برنت يتراجع إلى 85.33 دولارًا للبرميل

انخفضت أسعار النفط في بداية التعامل اليوم، بعد أن حددت الصين هدفًا متواضعًا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو 5% وهو أقل من توقعات السوق بتحقيق نمو يبلغ 5.5% في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وجرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 50 سنتًا أو 0.6% إلى 85.33 دولارًا للبرميل في الساعة (01:47) بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا أو 0.6% إلى 79.22 دولارًا للبرميل.
وانخفضت توقعات النمو بالصين التي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5%، وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات بحسب "رويترز".
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ يوم الأحد: إن من الضروري تعزيز أساس النمو المستقر في الصين، ولا يزال الطلب غير الكافي يمثل مشكلة واضحة، كما أن توقعات المستثمرين والشركات الخاصة غير مستقرة.
في الوقت نفسه، من المرجّح أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مع تشديد البنوك المركزية العالمية السياسة بسبب مخاوف من زيادة التضخم. وبدأ التجار في أخذ زيادات أسعار الفائدة في الاعتبار في جميع أنحاء العالم؛ ولكنهم يأملون في زيادات أقل من العام الماضي.