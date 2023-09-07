الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقيةً لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في عُمان

وتهدف الاتفاقية الموقّعة إلى دعم مبادرات ‏بنك التنمية العماني في الأنشطة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلًا عن تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، وخلق فرص العمل في مختلف ولايات ومحافظات عُمان، كما يُعدُّ بنك التنمية العماني من أبرز الجهات الحكومية في سلطنة عُمان المعنيّة بتقديم التسهيلات التمويلية للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في السلطنة.