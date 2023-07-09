سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11609.35 نقاط

وكانت أسهم شركات حلواني إخوان، وأنعام القابضة، والمتحدة للتأمين، والجزيرة ريت، والزامل للصناعات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ومجموعة فتيحي، وساسكو، والعربية، والتعاونية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و9.09% .