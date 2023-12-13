أدنى مستوياته في 6 أشهر.. أسعار النفط تواصل الانخفاض بفعل مخاوف زيادة المعروض

وفي الوقت نفسه، وفق سكاي نيوز عربية، قال محللو أيه.إن.زد، إن المتوسط الأسبوعي لصادرات الخام الروسي قفز إلى أعلى مستوى منذ يوليو، مما أدى إلى تفاقم المخاوف حيال زيادة المعروض، وإثارة مزيد من الشكوك حول أحدث اتفاق لخفض الإنتاج توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بتحالف "أوبك+".