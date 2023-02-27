مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9994 نقطة

وكانت أسهم شركات: تهامة، وصادرات، والسعودي الألماني الصحية، وساكو، والمتقدمة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مجموعة تداول، وأسمنت الشرقية، والمواساة، وأكوا باور، ومعادن، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.90 % و 6.92 %.