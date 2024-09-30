تراجع أسعار الذهب عند 2653.38 دولارًا للأوقية

وعلى أساس شهري، تَقدم الذهب 6% في سبتمبر بعد أن صعد إلى مستوى غير مسبوق عند 2685.42 دولارًا يوم الخميس في ارتفاع جاء مدفوعًا بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نصف نقطة مئوية وإجراءات تحفيز اقتصادي في الصين واستمرار المخاوف من الوضع في الشرق الأوسط.