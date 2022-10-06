أسعار الذهب تصعد إلى 1719.19 دولارًا للأوقية

صعدت أسعار الذهب اليوم مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية توقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 01:44 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1719.19 دولار للأوقية (الأونصة).