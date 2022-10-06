أسعار الذهب تصعد إلى 1719.19 دولارًا للأوقية

صعدت أسعار الذهب اليوم مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية توقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 01:44 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1719.19 دولار للأوقية (الأونصة).
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1728.50 دولارًا للأوقية بحسب "رويترز".
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام، بعد بلوغ أعلى مستوى خلال يوم واحد منذ 26 سبتمبر أمس؛ في حين استقر مؤشر الدولار.