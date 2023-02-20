"البحر الأحمر الدولية" تطلق شركتين توفران تجارب سياحية بحرية فريدة

أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطوّرة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"، عن إطلاق شركتين تابعتين لها؛ وهما: واما (WAMA) وجالكسي (Galaxea)؛ بهدف توفير تجارب سياحية فريدة لزوار وجهاتها الفاخرة.
وستشمل التجارب البحرية التجديف بقوارب الكاياك، والكانو، والقوارب الشراعية، والتجديف، والتزلج على الألواح؛ لاستكشاف خفايا الطبيعة المذهلة في أعماق مياه البحر الأحمر.
وتعكف "البحر الأحمر الدولية" حاليًا على توظيف الكوادر المؤهلة في شركتي "واما" و"جالكسي"، حيث إنه من المتوقع توظيف أكثر من 250 شخصًا بحلول عام 2026.
كما يشمل ذلك مدربي الإبحار والرياضات البحرية، ومدربي الغوص، والفنيين، وسائقي ومشغلي قوارب الغوص، بالإضافة إلى توفير وظائف للذين يدخلون هذا المجال لأول مرة، ولديهم الرغبة في اكتشاف وممارسة مهنة جديدة على أعلى مستوى من جودة الخدمات والمعايير.
وستُتاح الفرصة للموظفين في كلا الشركتين الذين تم اختيارهم للإقامة في "تيرتل باي" وهي مجتمع "البحر الأحمر الدولية" السكني المستدام والجديد كليًا، والذي تم بناؤه لموظفي "البحر الأحمر الدولية" وعائلاتهم.