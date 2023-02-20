"البحر الأحمر الدولية" تطلق شركتين توفران تجارب سياحية بحرية فريدة

كما يشمل ذلك مدربي الإبحار والرياضات البحرية، ومدربي الغوص، والفنيين، وسائقي ومشغلي قوارب الغوص، بالإضافة إلى توفير وظائف للذين يدخلون هذا المجال لأول مرة، ولديهم الرغبة في اكتشاف وممارسة مهنة جديدة على أعلى مستوى من جودة الخدمات والمعايير.