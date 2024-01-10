أسعار النفط تواصل مكاسبها بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لتواصل صعودها في اليوم السابق، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي؛ لكن زيادةً أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير حدّت من المكاسب.