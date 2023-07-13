عند 11707.87 نقاط.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات الموارد، والمطاحن الأولى، وسلوشنز، والباحة، وإم آي إس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، ومجموعة صافولا، وصدر، ومهارة، والخليجية العامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.84% .