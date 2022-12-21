أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت يتداول أعلى من 80 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء بعدما أشار تقرير معهد البترول الأمريكي، إلى انكماش مخزونات الخام بمقدار 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وحسبما نقلت "بلومبرج"، انهارت شحنات النفط الروسي المنقولة بحراً خلال الأسبوع الأول من فرض عقوبات مجموعة السبع التي تستهدف عائدات موسكو النفطية؛ ما يشكل مصدراً محتملاً للقلق للحكومات حول العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.32% أو 26 سنتاً إلى 80.25 دولار للبرميل، في الساعة 08:58 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.24% أو 18 سنتاً عند 76.41 دولار للبرميل، لكن الخام لا يزال يتجه نحو تسجيل خسارة فصلية.