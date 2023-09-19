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ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت عند 95 دولاراً للبرميل

صعود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.1%
ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت عند 95 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم من توقعات تراجع المعروض العالمي وزيادة الطلب في آنٍ واحدٍ خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.65% إلى 95 دولاراً للبرميل في الساعة 08:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

وصعد خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.1%، إلى 92.5 دولار، ليعزّز من مكاسبه منذ بداية العام إلى 17.8%.

ووفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الإثنين، فإن إنتاج كبرى شركات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة يتجه إلى التراجع عند 9.393 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ شهر مايو الماضي.

أسعار النفط
النفط

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