ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت عند 95 دولاراً للبرميل

ووفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الإثنين، فإن إنتاج كبرى شركات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة يتجه إلى التراجع عند 9.393 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ شهر مايو الماضي.