تداعيات أزمة بنك "سيليكون فالي".. الدولار يسجّل انخفاضاً أمام سلة العملات الرئيسة

ووفق "روسيا اليوم" في 10 مارس الجاري، أغلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي"، ويعد ذلك أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008، ويرتبط الإفلاس بزيادة سعر الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.