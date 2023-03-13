تداعيات أزمة بنك "سيليكون فالي".. الدولار يسجّل انخفاضاً أمام سلة العملات الرئيسة

عطفاً على تداعيات أزمة إفلاس بنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة، انخفض الدولار في تعاملات اليوم الإثنين مقابل عملات رئيسة، منها اليورو والين.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.63% إلى 103.91 نقطة، وقبل ذلك سجّل المؤشر مستوى 103.83 نقطة.
وارتفع سعر صرف اليورو، وفق روسيا اليوم، بنسبة 0.7% إلى 1.0718 دولار، فيما انخفضت العملة الأمريكية أمام الين الياباني بنسبة 0.47% إلى 134.39 ين للدولار الواحد.
ووفق "روسيا اليوم" في 10 مارس الجاري، أغلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي"، ويعد ذلك أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008، ويرتبط الإفلاس بزيادة سعر الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي ظل ذلك تدخلت السلطات الأمريكية في الأزمة وقررت اعتباراً من 13 مارس الجاري السماح لجميع مودعي "سيليكون فالي" بالوصول إلى مدخراتهم.