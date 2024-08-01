ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 81.51 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها الكبيرة من الجلسة السابقة، بعد مقتل زعيم حماس في إيران؛ مما أثار خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط؛ وذلك على خلفية مؤشراتٍ على طلب قوي على النفط في الولايات المتحدة.