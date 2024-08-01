ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 81.51 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها الكبيرة من الجلسة السابقة، بعد مقتل زعيم حماس في إيران؛ مما أثار خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط؛ وذلك على خلفية مؤشراتٍ على طلب قوي على النفط في الولايات المتحدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتًا بما يعادل 0.8% إلى 81.51 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:07 بتوقيت جرينتش؛ في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتًا أو 0.9% إلى 78.60 دولارًا للبرميل.
وكانت العقود الأكثر نشاطًا على كلا الخامين القياسيين، قد قفزت بنحو 4% في الجلسة السابقة.