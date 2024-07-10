"بي.إم.آي" تتوقع نمو مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة بنسبة 55% عام 2024

توقعت "بي.إم.آي" شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز، نمو مبيعات السيارات الكهربائية في السعودية 55 بالمئة على أساس سنوي إلى ما يقل قليلاً فحسب عن 14.7 آلاف سيارة في العام الجاري.