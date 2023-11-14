ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير لـ "أوبك" عن قوة أساسيات السوق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قال إن أساسيات السوق لا تزال قوية، وعلى خلفية المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات مع تضييق الولايات المتحدة الخناق على صادرات النفط الروسية.
وبحلول الساعة 04:13 بتوقيت مكة المكرّمة، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً بما يعادل 0.4 في المائة، إلى 82.85 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أيضاً، أو 0.4 في المائة، إلى 78.59 دولار للبرميل.
وألقت "أوبك" في تقريرها الشهري، باللوم على المضاربين في أحدث انخفاض في الأسعار. كما رفعت قليلاً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023، وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبياً لعام 2024.