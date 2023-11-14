ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير لـ "أوبك" عن قوة أساسيات السوق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قال إن أساسيات السوق لا تزال قوية، وعلى خلفية المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات مع تضييق الولايات المتحدة الخناق على صادرات النفط الروسية.