مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10102 نقطة

وكانت أسهم شركات: النهدي، والسعودي الألماني الصحية، وأكوا باور، والإنماء، واتحاد اتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سابتكو، وسابك، والحمادي، والمجموعة السعودية، وأسترا الصناعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.75 % و 4% .