لتعزيز التعاون الاقتصادي.. تنفيذي "اتحاد أمان" يعقد اجتماعه الـ26 في الرياض

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، بالمجلس التنفيذي للاتحاد على جهودهم؛ مرحّبًا بالمساهمات القيمة من جميع وكالات ائتمانات الصادرات الأعضاء، الذين ناقشوا سبل تعزيز التعاون ودفع تطوير صناعة تأمين ائتمان الصادرات في المنطقة.