لتعزيز التعاون الاقتصادي.. تنفيذي "اتحاد أمان" يعقد اجتماعه الـ26 في الرياض

عُقِد في مدينة الرياض الاجتماع السادس والعشرون للمجلس التنفيذي لاتحاد أمان، والذي استضافه بنك التصدير والاستيراد السعودي، على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ في خطوة تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وأكد الأمين العام للاتحاد أسامة القيسي على الدور الحيوي للاتحاد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو من خلال الجهود التعاونية؛ مبينًا أن الاجتماع تناول أبرز الجوانب للبرامج الحالية.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، بالمجلس التنفيذي للاتحاد على جهودهم؛ مرحّبًا بالمساهمات القيمة من جميع وكالات ائتمانات الصادرات الأعضاء، الذين ناقشوا سبل تعزيز التعاون ودفع تطوير صناعة تأمين ائتمان الصادرات في المنطقة.
ويُعَد هذا الاجتماع خطوة مهمة لربط شبكات التجارة والنقل المحلية والإقليمية والدولية بين الدول الأعضاء؛ حيث يحرص بنك التصدير والاستيراد السعودي على طرح أجندة التكامل مع جميع وكالات ائتمانات الصادرات في المنطقة وخارجها.
وتناول الاجتماعُ عدة محاور رئيسية من بينها التقدم الذي تَحقق في تنفيذ مبادرات الاتحاد المتعلقة بالتدريب والتطوير وتعزيز الأداء، والعمليات الاستراتيجية للجان المتخصصة.