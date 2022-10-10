أسعار الذهب تواصل تراجعها وتُتداول دون 1700 دولار للأوقية

تُواصل أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات الاثنين بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي تشير إلى استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة.
وحسب ما نقلته "رويترز"، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز": إن البنك المركزي أمامه المزيد من العمل لخفض التضخم وإعادة توازن النشاط الاقتصادي بطريقة أكثر استدامة.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.81% أو بقيمة 13.80 دولارًا عند 1695.5 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 10:25 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع سعر التسليم الفوري 0.47% أو 8.03 دولارات إلى 1686.79 دولارًا؛ وذلك بعدما سجل المعدن الأصفر الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو، ولكن تترقب الأسواق هذا الأسبوع، بيانات التضخم الأمريكية.
وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 1.97% أو 40 سنتًا عند 19.86 دولارًا للأوقية، وانخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.67% إلى 910.64 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.14% إلى 2177.48 دولارًا.