أسعار الذهب تواصل تراجعها وتُتداول دون 1700 دولار للأوقية

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.81% أو بقيمة 13.80 دولارًا عند 1695.5 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 10:25 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع سعر التسليم الفوري 0.47% أو 8.03 دولارات إلى 1686.79 دولارًا؛ وذلك بعدما سجل المعدن الأصفر الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو، ولكن تترقب الأسواق هذا الأسبوع، بيانات التضخم الأمريكية.