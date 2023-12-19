النفط يرتفع مع إعلان أمريكا إطلاق قوة عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر

وقال بيتر ساند، كبير المحللين لدى زينيتا "يجري الآن تغيير مسار السفن عبر رأس الرجاء الصالح، وهذا لن يزد من وقت الإبحار بنحو 10 أيام فحسب، ولكنه سيتسبب في تكاليف بنحو مليون دولار إضافية من الوقود لكل رحلة ذهابًا وإيابًا بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا".