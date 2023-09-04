مزيج برنت يستقر عند 88.62 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين في ظل هدوء التداولات؛ بسبب عطلة السوق الأمريكية، مع توقعات باستمرار تخفيضات إمدادات الخام من كبار الدول المنتجة.
وتزايدت التوقعات بشأن خفض الإمدادات من دول "أوبك+"، خاصة بعدما صرح رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" الخميس، بأن روسيا اتفقت مع الشركاء في المجموعة على معايير لاستمرار خفض الصادرات.
كما تتلقى الأسعارُ المزيدَ من الدعم، من توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يقترب من إنهاء حملته لتشديد السياسة النقدية.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت الأكثر نشاطًا تسليم نوفمبر عند 88.62 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر بصورة طفيفة 0.12% أو 10 سنتات إلى 85.65 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفعت في وقت سابق عند 86.09 دولارًا للبرميل وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر.