مزيج برنت يستقر عند 88.62 دولارًا للبرميل

وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر بصورة طفيفة 0.12% أو 10 سنتات إلى 85.65 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفعت في وقت سابق عند 86.09 دولارًا للبرميل وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر.