أسعار النفط تعزز مكاسبها.. وبرنت عند 88.30 دولار للبرميل

ومع ذلك، قالت شركة "إف جي إي" الاستشارية في مذكرة نقلتها "رويترز" الجمعة: إنه إذا قررت "أوبك بلس" خفض الإنتاج في المدى القريب، فمن المرجح أن تؤدي الزيادة الناتجة في الطاقة الاحتياطية للمنظمة إلى مزيد من الضغط الهبوطي على الأسعار طويلة الأجل.