أسعار النفط تعزز مكاسبها.. وبرنت عند 88.30 دولار للبرميل

عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الإثنين، وسط مناقشات من قبل منظمة "أوبك بلس" بشأن خفض إنتاج الخام بأكبر وتيرة منذ عام 2020 في محاولة لدعم سوق النفط.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدر مطلع على الأمر أن أعضاء منظمة "أوبك بلس" يناقشون احتمالية خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميًا، باستثناء أي تخفيضات طوعية من قبل أعضاء منفردين.
ومن المقرر أن يتم إعلان القرار النهائي بشأن حجم التخفيضات في اجتماع وزراء تحالف "أوبك بلس" في فيينا الأربعاء المقبل.
ومع ذلك، قالت شركة "إف جي إي" الاستشارية في مذكرة نقلتها "رويترز" الجمعة: إنه إذا قررت "أوبك بلس" خفض الإنتاج في المدى القريب، فمن المرجح أن تؤدي الزيادة الناتجة في الطاقة الاحتياطية للمنظمة إلى مزيد من الضغط الهبوطي على الأسعار طويلة الأجل.
وكانت قد أضافت الصين الأسبوع الماضي حصصًا جديدة لصادرات الوقود هذا العام، وزادت حصص استيراد الخام لمصافي التكرير المستقلة، حيث تهدف لإنعاش اقتصادها، مما يعزز التوقعات الصاعدة لسوق النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.71% أو بنحو 3.16 دولار إلى 88.30 دولار للبرميل، في تمام الساعة 2:19 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.94% أو 3.13 دولار إلى 82.62 دولار للبرميل.