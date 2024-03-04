النفط يرتفع بعد تمديد "أوبك+" تخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعدما اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك+"، على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من العام، وهو ما يتماشى إلى حدٍ كبيرٍ مع توقعات السوق.