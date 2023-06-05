"التعهد السعودي بخفض الإنتاج مليون برميل" يتفاعل بـ"ارتفاع أسعار النفط"

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن "أوبك+" ترغب دائمًا في إضافة عنصر التشويق؛ إذ لا تريد أن يحاول الناس التنبؤ بما ستقدم عليه؛ مشيرًا إلى أن سوق النفط بحاجة إلى الاستقرار.