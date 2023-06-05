"التعهد السعودي بخفض الإنتاج مليون برميل" يتفاعل بـ"ارتفاع أسعار النفط"

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد ساعات من تعهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى اعتبارًا من يوليو.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.29 دولار أو ما يعادل 3%؛ لتسجل 78.42 دولارًا للبرميل عند الساعة 22:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولارًا للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.27 دولار، أو ما يعادل 3.2% ليسجل 74.01 دولارًا للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولارًا للبرميل؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
وقررت السعودية إجراء خفض كبير آخر لإنتاجها النفطي في يوليو، إضافة إلى ما تم إقراره أمس الأحد ضمن اتفاق أوسع نطاقًا لمجموعة أوبك+ لتقليص الإنتاج حتى عام 2024 في وقت يسعى فيه التكتل لدعم أسعار النفط المتراجعة.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن الخفض الإضافي سيجعل إنتاج المملكة تسعة ملايين برميل نفط يوميًّا في يوليو بدلًا من إنتاج بلغ عشرة ملايين برميل نفط يوميًّا في مايو؛ وهو أكبر تقليص للإنتاج منذ سنوات.
وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن "أوبك+" ترغب دائمًا في إضافة عنصر التشويق؛ إذ لا تريد أن يحاول الناس التنبؤ بما ستقدم عليه؛ مشيرًا إلى أن سوق النفط بحاجة إلى الاستقرار.
وتضخ دول أوبك+ نحو 40% من الخام العالمي؛ مما يعني أن قراراتها الخاصة بسياسة الإنتاج يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط. وتضم المجموعة دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا.
وقاد إعلان مفاجئ لخفض الإنتاج في أبريل إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو تسعة دولارات للبرميل، لتتجاوز 87 دولارًا؛ لكنها تراجعت بسرعة تحت ضغط من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب؛ فيما بلغ سعر خام برنت عند التسوية يوم الجمعة 76 دولارًا.
والسعودية هي العضو الوحيد في أوبك+ الذي لديه قدرة وسعة تخزين احتياطية كافية لتمكين المملكة من تقليص الإنتاج ورفعه بسهولة.
واستطاعت السعودية سريعًا التعامل مع فائض المعروض الذي أضعف السوق في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19 في عام 2020، عندما نفذت مجموعة المنتجين تخفيضات قياسية في الإنتاج.
وأجرت أوبك+ تخفيضات بواقع 3.66 ملايين برميل يوميًّا؛ بما يعادل 3.6% من الطلب العالمي؛ منها مليونا برميل يوميًّا تم الاتفاق عليها العام الماضي وخفض طوعي قدره 1.66 مليون برميل يوميًّا في أبريل.
وكانت تلك التخفيضات سارية حتى نهاية 2023، وقالت "أوبك+" أمس الأحد إنها ستمددها حتى نهاية عام 2024 ضمن اتفاق أوسع بشأن سياسة الإنتاج جرى التوصل إليه اليوم بعد سبع ساعات من المحادثات.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، تتهم دول غربية "أوبك" بالتلاعب في أسعار النفط، وتقويض الاقتصاد العالمي من خلال تكاليف الطاقة الباهظة، كما يتهم الغرب أوبك بالوقوف إلى جانب روسيا.
وردًّا على ذلك، تقول مصادر من داخل أوبك إن طباعة الغرب للنقود على مدار العقد الماضي؛ أدت إلى ارتفاع التضخم، وأجبرت الدول المنتجة للنفط على العمل من أجل الحفاظ على قيمة صادراتها الرئيسية.
وقال محللون إن قرار أوبك+ أمس الأحد بعث بإشارة واضحة مفادها أن المجموعة مستعدة لدعم الأسعار ومواجهة المضاربين، وقالت "أمريتا سين" الشريكة المؤسسة لمركز أبحاث إنرجي أسبكتس: "إنها إشارة واضحة للسوق بأن أوبك+ مستعدة لوضع حد للسعر والدفاع عنه".
وأوضح "جاري روس" مراقب أوبك المخضرم ومؤسس بلاك جولد إنفيستورز: "السعوديون نفذوا تهديداتهم للمضاربين ومن الواضح أنهم يريدون أسعار نفط أعلى"، وبينما استمر إغلاق السوق أمس الأحد، توقع جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس، بداية قوية عند إعادة فتحه اليوم الاثنين.
وفضلًا عن تمديد تخفيضات أوبك+ الحالية البالغة 3.66 ملايين برميل يوميًّا، اتفقت المجموعة أيضًا على خفض إجمالي الإنتاج المستهدف اعتبارًا من يناير 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًّا أخرى، مقارنة بالأهداف الحالية، إلى 40.46 مليون برميل يوميًّا.
إلا أن قسمًا كبيرًا من هذه التخفيضات لن يكون حقيقيًّا؛ إذ خفض التحالف مستهدفات روسيا ونيجيريا وأنجولا؛ لجعلها تتماشى مع مستويات الإنتاج الحالية الفعلية، وسمح للإمارات العربية المتحدة -على النقيض من ذلك- برفع أهداف الإنتاج بنحو 0.2 مليون برميل يوميًّا إلى 3.22 ملايين برميل يوميًّا.