سوق الأسهم اليوم.. تداولات قيمتها 6 مليارات ريال لـ 503 ملايين سهم

وكانت أسهم شركات: بن داود، وثمار، وأمريكانا، والباحة، وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: دلة الصحية، وحلواني إخواني، وأسترا الصناعية، وبوبا العربية، والرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.01% و4.98%.