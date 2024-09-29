سوق الأسهم اليوم.. تداولات قيمتها 6 مليارات ريال لـ 503 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 102.53 نقطة، ليقفل عند مستوى 12271.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 503 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 142 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: بن داود، وثمار، وأمريكانا، والباحة، وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: دلة الصحية، وحلواني إخواني، وأسترا الصناعية، وبوبا العربية، والرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.01% و4.98%.
فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وشمس، وأمريكانا، وباتك، وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الأسماك، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومعادن، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعًا 83.19 نقطة، ليقفل عند مستوى 25610.66 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.7 مليون سهم.