خلال أسبوع.. 171 مليون عملية لنقاط البيع تحقق أكثر من 10 مليارات ريال

وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 51.439.000 بقيمة 1.721.895.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 41.364.000 بقيمة 1.698.814.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 560.000 بقيمة 86.199.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.454.000 بقيمة 677.625.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 23.797.000 بقيمة 1.720.290.000 ريال.