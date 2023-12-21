النفط يتجه لإنهاء سلسلة مكاسبه مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

وبحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 79.48 دولارًا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا أو 0.3% أيضًا عند 74 دولارًا للبرميل؛ بحسب "رويترز".