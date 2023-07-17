أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" يتداول عند 79.16 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تداولات الإثنين مع استئناف حقل نفط رئيس في ليبيا الإنتاج، وبعد بيانات أظهرت فقدان اقتصاد الصين -التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم- زخم النمو في الربع الثاني.