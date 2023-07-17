أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" يتداول عند 79.16 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تداولات الإثنين مع استئناف حقل نفط رئيس في ليبيا الإنتاج، وبعد بيانات أظهرت فقدان اقتصاد الصين -التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم- زخم النمو في الربع الثاني.
وذكر مصدرٌ على دراية بالأمر لوكالة "بلومبرج"، أن الإنتاج استؤنف في "الشرارة"، وهو أحد أكبر حقول النفط الليبية بعدما غادر المحتجون الموقع.
وأظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو اقتصاد الصين إلى 0.8% على أساس فصلي من معدل النمو البالغ 2.2% المسجّل في الأشهر الثلاثة السابقة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.89% أو 71 سنتاً إلى 79.16 دولار للبرميل، في الساعة 08:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
كما انخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.91% أو 69 سنتاً عند 74.73 دولار للبرميل.