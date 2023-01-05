مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10531 نقطة

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والوطنية للتعليم، ودور، وأنابيب الشرق، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، وسلوشنز، والصقر للتأمين، وعناية، وجدوى ريت السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.98% و2.34%.