مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10359 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 130.62 نقطة ليقفل عند مستوى 10359.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 104 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 151 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: ولاء، والجزيرة ريت، وتنمية، والوطنية للتعليم، ومعدنية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: السيف غاليري، والتطويرية الغذائية، ودلة الصحية، وبن داود، والاتحاد، الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.42% و14.78%.
وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وأمريكانا، والسيف غاليري، وأرامكو السعودية، وشمس الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: السيف غاليري، والراجحي، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 294.29 نقطة ليقفل عند مستوى 19182.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 2708 صفقة.