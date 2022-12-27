مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10359 نقطة

وكانت أسهم شركات: ولاء، والجزيرة ريت، وتنمية، والوطنية للتعليم، ومعدنية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: السيف غاليري، والتطويرية الغذائية، ودلة الصحية، وبن داود، والاتحاد، الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.42% و14.78%.