سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11344 نقطة

وكانت أسهم شركات: التعاونية، والداوئية، وتكافل الراجحي، وتوبي، وبن داود الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الجزيرة ريت، وجبل عمر، والأبحاث والإعلام، والتموين، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.50% و3.38%.