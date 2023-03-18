رفض من بنك سعودي ضاعف أزمته.. سيناريو لمنع انهيار ثاني أكبر مصارف سويسرا

وواجه "كريدي سويس"؛ ثاني أكبر البنوك السويسرية، ضغوطاً هذا الأسبوع بعدما تسبّب انهيار مصرفيْن أمريكييْن مقرضيْن في أزمة بالقطاع، ومع إغلاق الأسواق المالية أمس الجمعة، كانت أسهم البنك قد انخفضت بنسبة 8 في المئة.